أكثر من 50 قتيلاً في حادث سير مروع في كينيا

نيروبي - (بي بي سي)

ارتفع في كينيا عدد قتلى حادث طريق عند تقاطع مزدحم بالمارة والمسافرين إلى 52 شخصًا.

ويخشى أن يكون عدد كبير من الناس لايزالون محاصرين بين الحطام. فقد عوقت الأمطار الغزيرة جهود الإغاثة.

ونجم الحادث عندما فقد سائق شاحنة تحمل حاوية كبيرة السيطرة واصطدم بثماني مركبات وعدة دراجات نارية وبالمارة الذين تصادف وجودهم في المكان.

وبثت وسائل الإعلام المحلية مشاهد السيارات المحطمة والمتضررة وقال شهود عيان "كانت الشاحنة تسير بسرعة كبيرة، وحاول السائق تفادي السيارات لكنه فقد السيطرة وخرج عن مساره. ورجح البعض أن يكون خلل في فرامل الشاحنة قد تسبب في الحادث.

ونجم الحادث عند تقاطع يعرف بأنه "تقاطع الموت"، وهو تقاطع لوندياني بالقرب من بلدة كيريشو الغربية التي تشتهر بمزارع الشاي. ولا يعرف بعد إن كان سائق الشاحنة من بين الضحايا.

وقال وزير النقل الكيني الذي زار موقع الحادث اليوم السبت، إن إجراءات سلامة جديدة وصارمة ستفرض لمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

وبدأت الشرطة التحقيق لمعرفة سبب الحادث.