السعودية: ترحيل أكثر من 6 آلاف وافد مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في أسبوع

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ترحيل (6274) مخالفا للأنظمة في المملكة خلال أسبوع.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم السبت "أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في المملكة، خلال الفترة من 22 حتى 28 يونيو ، عن ضبط (10710)، منهم (6070) مخالفا لنظام الإقامة، و(3071) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(1569) مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 558 شخصا، 49% منهم يمنيون الجنسية، و48% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 62 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 555 .33 وافدا مخالفا، منهم 072 .28 رجلا، و5483 امرأة، في حين تمت إحالة 507 .25 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1621 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6274 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.