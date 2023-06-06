من بينها التطبيع مع إسرائيل.. أنتوني بلينكن يتوجه إلى السعودية لبحث ملفات عدة

(بي بي سي):

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية اليوم الثلاثاء في زيارة تستمر يومين.

وتشير تقارير إلى أن بلينكن من المحتمل أن يلتقي خلالها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين.

وتأتى زيارة بلينكن بعد يومين من تعهد تحالف المنتجين النفطيين على رأسه السعودية وروسيا بخفض الإنتاج النفطي بصورة أكبر وبعد مرور فترة من الأزمات بين الرياض وواشنطن.

ومن بين الأهداف المعلنة للزيارة، التي يفترض لها أن تخدم المصالح القومية الأمريكية، ترميم العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين واشنطن والرياض وإعادة التفاهم بشأن أسعار النفط.

كما ويتوقع أن تشهد الزيارة مناقشة الوزير الأمريكي لملفات أخرى أبرزها تمدد النفوذ الصيني - الروسي في المنطقة وصولا إلى إعادة بحث إمكانية التطبيع السعودي الإسرائيلي.