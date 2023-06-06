الجيش الإسرائيلي يشارك في مناورات بالمغرب لأول مرة

(بي بي سي):

انطلقت في المغرب مناورات عسكرية يشارك فيها للمرة الأولى الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم أمس.

ويشارك في النسخة الـ19 من مناورات الأسد الإفريقي، التي ينظّمها سنوياً المغرب والولايات المتّحدة بصورة مشتركة، ما يقرب من ثمانية آلاف عسكري من 18 دولة، فيما يعد أحد أكبر التدريبات العسكرية في أفريقيا.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فإن 12 جنديا وقائدا من كتيبة غولاني الاستطلاعية غادروا إلى المغرب يوم الأحد للمشاركة في التدريبات العسكرية للمرة الأولى.

وفي العام الماضي شارك الجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الإفريقي"، لكن على مستوى مراقبين عسكريين دوليين فقط.

ويعمل المغرب وإسرائيل على تسريع تعاونهما على الصعد العسكرية والأمنية والتجارية والسياحية منذ تطبيع العلاقات بينهما في ديسمبر 2020.