بعد اتهامه باغتصاب 27 من تلميذاته.. معلم في مدرسة قرآنية يسلم نفسه

(وكالات):

أعلنت الشرطة السنغالية أنّ معلّماً في مدرسة قرآنية بمدينة توبا متهما باغتصاب 27 على الأقلّ من تلميذاته سلّم نفسه يوم الإثنين للسلطات.

وكان المتهم فرّ من العدالة لأسابيع، بحسب "بي بي سي".

وقال مسؤول في شرطة مدينة توبا الواقعة فى وسط البلاد إنّه تم تسليم المتّهم بعد استجوابه إلى قوات الدرك في توبا.

وتُعتبر توبا مدينة مقدّسة بالنسبة لجماعة "المريدين" الإسلامية في السنغال.

وفر المعلّم القرآني الذي لم تكشف السلطات عن عمره من العدالة منذ تكشّفت هذه الفضيحة في مارس الماضي، بحسب "بي بي سي".

وبحسب مصدر في الشرطة فإنّ "عمليات الاغتصاب حصلت على مدار فترة زمنية".

وكانت قوات الدرك فتحت تحقيقاً بعد تلقّيها شكوى من ضحايا قدّمن شهادات طبّية.

وأشارت الصحافة المحليّة إلى أن الضحايا جميعهن من القاصرات أي دون 15 سنة.

وبحسب الصحافة المحلية، فإنّ المدرسة التي كان يعمل فيها المتّهم مغلقة منذ انكشفت هذه الفضيحة.

وانفضح أمر هذا المعلّم حين رفضت إحدى تلميذاته العودة إلى المدرسة لأنّه "يقيم معها ومع كل الفتيات الأخريات علاقات جنسية"، بحسب ما كتبت صحيفة "لو جور" المحلية.