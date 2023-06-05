مصادر مطلعة على موقف حزب الله اللبناني: انتخاب جهاد أزعور لن يمر

بيروت - (د ب أ):

أفادت مصادر مطلعة على موقف حزب الله اللبناني بأن انتخاب وزير المال السابق جهاد ازعور لمنصب رئاسة الجمهورية "لن يمر".

وقالت المصادر ، لقناة "ال بي سي اي" اللبنانية بثته اليوم الإثنين ، إن حزب الله ما زال على موقفه الداعم لمرشح تيار المرده سليمان فرنجية لاخر نفس وليس لديه الخطة باء ".

وأشارت إلى مشاركة الحزب في أي جلسة إذا ما تمت الدعوة إليها ولكنها لن تنتج رئيسا في نظره وسيتكرر سيناريو جلسات ميشال معوض الورقة البيضاء إلى حين توفر التسوية المطروحة اساسا من قبل الفرنسيين .

ولفتت إلى أن الحزب مستاء مما أعلنه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ، مشيرة إلى أن حزب الله أكد أن " جهاد أزعور لن يمر ".

وكان باسيل أعلن أول امس السبت ، "تقاطع التيار مع كتل نيابية أخرى على اسم جهاد ازعور كمرشح رئاسي من بين أسماء أخرى اعتبرها التيار مناسبة وغير مستفزة وأعطى موافقته عليها وعدم ممانعته لوصولها".

وكانت قوى المعارضة ، التي انضم إليها التيار الوطني الحر مرجحاً الدفَّة العددية لديها ، دفعت بالمرشح جهاد ازعور إلى حلبة المسرح الرئاسي الانتخابي، وطالبت رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة دون تأخير المجلس النيابي لجلسة انتخاب.

يشار إلى أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.