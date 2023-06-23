قد يخرج عن السيطرة.. الأمم المتحدة تحذر من الوضع في الضفة الغربية
وكالات
حذرت الأمم المتحدة من الوضع القائم حاليا في الضفة الغربية.
وقالت الأمم المتحدة، إنّ الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن السيطرة.
بؤر استيطانية
وأفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الجمعة، أنّ المستوطنين أقاموا 6 بؤر استيطانية بحماية قوات الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أنّ المستوطنين جرفوا أراض ونصبوا بيوتًا جاهزة (كرفانات) ومنشآت أخرى في البؤر الجديدة واقتلعوا الأشجار حولها.
ففي بيت لحم، أقام المستوطنون بؤرة على أراضي قرية تقوع (قرب مستوطنة تكواع)، المقامة على أراضي البلدة، وفي سلفيت بؤرة على أراضي بلدة دير استيا، وفي رام الله بؤرة على أراضي قرية أم صفا.
وفي نابلس، أقام المستوطنون بؤرة على أراضي بلدتي سنجل واللبن الشرقية حيث وضع المستوطنون عدة كرفانات على أراضي الأهالي هناك، بعد أن جرفوا أرضًا بجوار الشارع الرابط بين رام الله ونابلس.
وفي الأغوار، أقام المستوطنون بؤرتين في منطقة الأغوار حيث أقيمت إحداها شرق قرية مخماس، وأخرى على طريق المعرجات غرب أريحا، علما أن هاتين البؤرتين الجديدتين أقيمتا في محيط تجمعات "عرب الكعابنة"، وذلك ضمن مساعي الاحتلال تهجير التجمعات البدوية من تلك المنطقة للسيطرة عليها.
جدير بالذكر أنّ بيانات صادرة عن سلطات الاحتلال كشفت، صباح أمس، أن الحكومة الصهيونية الحالية ضاعفت عدد الوحدات الاستيطانية التي يتم المصادقة على بنائها في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس بشكل غير مسبوق.
سوق مصراوى
-
أفضل شواية جريل والأكثر مبيعاً في 2023 يبدأ من 62 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتبييض الأسنان في المنزل تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
فيديو قد يعجبك: