بعد يوم من انتحار شقيقتهن.. 3 شقيقات ينتحرن حرقًا داخل سيارة

وكالات



عثر على 3 جثث متفحمة لفتيات داخل سيارة في جمهورية قبردينو - بلقاريا في حادثة يعتقد أنها انتحار جماعي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، شوهدت سيارة من طراز مرسيدس والنيران مشتعلة فيها بعد ظهر يوم 17 يونيو، على بعد 22 مترا من الطريق السريع تشيغام فتوروي- بوبونغو.

وبعد إخماد النيران في السيارة، تم العثور على جثث ثلاث شقيقات تبلغ أكبرهن 48 عامًا وتدعى ألبينا فيما تبلغ الأصغر وتدعى أمينة 43 عاما وأرينا البالغة من العمر 42 عاما.

وقال أقاربهن إنهن تحدثن في اليوم السابق عن الرغبة في الانتحار.

ولم يعرف بعد السبب الذي دفعهن للانتحار، لكن هناك أنباء عن أن السبب ربما كان الضغط من جانب العائلة، لأن الشقيقة الرابعة في العائلة انتحرت في اليوم السابق.