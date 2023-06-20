رئيس وزراء الكويت يطالب باتخاذ قرارات لحماية واستقرار الوطن

الكويت - ( د ب أ )

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أن "الآمال معقودة على تضافر السلطتين في العمل على تحقيق مصلحة الكويت العليا وفق جبهة متراصة".

وقال النواف، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة اليوم ، :"ندرك جميعا خطورة ودقة المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم مما يجعلنا أمام مسؤوليات عظيمة ضمن مرحلة وطنية مهمة تستلزم اتخاذ قرارات لحماية الوطن واستقراره".

وأضاف :"نحتاج تدابير إصلاحية لضمان استقرار الوطن وعلينا أن نكون شركاء في حماية وحدته الوطنية والعمل الجدي لتهدئة الأجواء وإزالة الاحتقان والتوتر بين السلطتين وتحقيق الاستقرار السياسي".

وأوضح أن "التحديات التي تحيط بوطننا تحتم على السلطتين تضافر الجهود وتآلف القلوب والتعاون الإيجابي والتشاور الأخوي في مواجهتها".

وتم تعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء أول أمس الأحد في تكليف خامس سبقه أربع استقالات لحكوماته بسبب الاحتقان مع مجلس الأمة والوصول إلى طريق مسدود بسبب طلب الأخير إقرار قوانين تعتبرها الحكومة مرهقة لميزانية الدولة مثل زيادة الرواتب وبعض القوانين الشعبية.

وكان ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دعا نواب مجلس الأمة في وقت سابق اليوم إلى ضرورة تفعيل التعاون البناء مع الحكومة "لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل مسيرة التنمية في الكويت".

وقال الصباح اليوم، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة :"عليكم الارتقاء بالممارسة الديموقراطية.. وإعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد ".

وأضاف: " لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والامكانات في صراعات وتصفية حسابات باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات.. ولن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور".

وأكد الصباح ضرورة " تقديم مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتكون ذات نتائج إيجابية على الوطن" .

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام ولي العهد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، نجل أمير البلاد.