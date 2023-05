بالسكاكين والمسدسات.. شجار عنيف بين عائلتين بسبب "خلاف تجاري"

(وكالات):

اندلع شجار عنيف بين عشرات اللبنانيين والعراقيين في شارع موصوف بأنه القلب التجاري الشعبي لعاصمة البرازيل الاقتصادية، سان باولو المقيم بولايتها أكثر من 7 ملايين لبناني.

ونقل موقع مجلة Veja عن الشرطة، أن كل شيء بدأ السبت الماضي، حين زار أفراد من العائلة اللبنانية محلا للعائلة العراقية بشارع 25 de Março المخصص لبيع الألبسة الجاهزة والأقمشة بالجملة في الوسط التجاري، وطالبوها بدين استحق عليها، فحدث شجار أصيب خلاله أحد الزائرين بطعنة سكين بسيطة، لذلك لم تنته الحال كما كانوا يأملون، بل احتدمت، وحملتهم على العودة الاثنين بأعداد كبيرة، وبدقائق اندلع الشجار، الذي تطور إلى إشكال مسلح (سكاكين ومسدسات).

Nesta segunda-feira (29), pau comeu na 25 de Março, envolvendo dois homens que caíram no chão e começaram a brigar em um corredor do Shopping Duprat, no Centro. PM aponta que uma pessoa ficou ferida por vidro.

Abriga foi entre famílias iraquianas e libanesas. pic.twitter.com/UuSELqoFEg