الأمم المتحدة: يجب التحقيق في الانتهاكات الحقوقية في فلسطين ومساءلة مرتكبيها

مصراوي

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إننا لا يمكنني اختيار الكلمات لوصف الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة، أن هناك خطر متزايد من ارتكاب جرائم وحشية في غزة، موضحا أنه طلب من إسرائيل إرسال فريق أممي للتحقيق بشأن الاعتداءات على الإسرائيليين وحتى الآن لم يصلني الرد، مشيرا إلى أننا خسرنا زملاء لنا في غزة أثناء مهلة زمنية قصيرة وهذا أمر مقلق وخطير جدا.

وطالب المفوض بالتحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي وقعت بالأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر ومساءلة مرتكبيها، موضحا أن عدد زملائنا الذين قتلوا في غزة 130 وهو رقم صادم، مشيرا إلى أن المستشفيات محمية وفقا للقانون الدولي ولكن الغارات استهدفت المستشفيات والمدارس بغزة وهذا أمر مقلق.