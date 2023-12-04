الاحتلال يشيع جنازة أكبر قائد عسكري إسرائيلي دون جثمانه

كتبت- سلمى سمير:

شيع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، جنازة أكبر قائد عسكري إسرائيلي العقيد أساف حمامي قتلته حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وبينما شيع جنازة القائد العسكري الإسرائيلي آلاف الإسرائيليين، كان تابوت الجنازة فارغًا مع احتفاظ حركة حماس بجثمانه حتى اللحظة.



وأساف يبلغ 41 عامًا وهو قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، الفرقة المسؤولة عن فرض الحصار على قطاع غزة، فُقد الاتصال به في الـ7 من أكتوبر تزامنًا مع هجوم حماس المباغت على جيش الاحتلال في مناطق غلاف غزة، لتعلن إسرائيل لاحقا مقتله دون الكشف عن المزيد من التفاصيل باستثناء اقتياد حماس لجثته إلى داخل قطاع غزة.



وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن إسرائيل تعتقد أن حركة حماس تحتفظ بعشرات من جثث الجنود الإسرائيليين الذين استهدفتهم في الـ7 من أكتوبر.