البنتاجون: الخارجية أكدت للكونجرس وجود ضرورة ملحة تقتضي بيع الأسلحة لإسرائيل فورا



مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الخارجية الأمريكية أقرت إبرام صفقة لبيع بنادق إم 107 والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية أكدت للكونجرس وجود ضرورة ملحة تقتضي بيع الأسلحة لإسرائيل فورا.

وفي وقت سابق، قال موقع المونيتور الأمريكي عن مصدر بالائتلاف الحاكم في إسرائيل، إن السبب وراء عدم مناقشة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ما بعد الحرب في غزة بمجلس الحرب، كان نتيجة تهديد من وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.

وتابع موقع المونيتور الأمريكي عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا شيء يخيف نتنياهو أكثر من استقالة غانتس وإيزنكوت"

وأشار موقع المونيتور عن مصادر عسكرية إسرائيلية: "نتنياهو في مأزق نتيجة تقويض المجهود الحربي بسبب التوترات مع واشنطن"

وأوضح المونيتور عن مصادر عسكرية إسرائيلية: "الولايات المتحدة تتباطأ في توفير الذخيرة والأسلحة التي تحتاجها إسرائيل".