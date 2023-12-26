حركة فتح تكشف تفاصيل مبادرة مصرية لوقف العدوان على غزة

مصراوي

أعرب القيادي في جبهة التحرير الفلسطينية "فتح" صبري صيدم، اليوم الثلاثاء، عن أمله في تحقيق تماسك مجتمعي فلسطيني عبر التواصل بين الفصائل المختلفة.

وأشار صيدم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى ترحيبه بأي جهد عربي يهدف لوقف إطلاق النار قائلا: "نثمن المبادرة المصرية التي استلمنا نسخة معدلة منها".

وأوضح صيدم أن النسخة المعدّلة من المبادرة المصرية أرجأت الحديث عن حكومة تكنوقراط فلسطينية في الضفة وقطاع غزة، لافتا إلى أن المبادرة شملت 3 مراحل تشمل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية وانسحاب إسرائيل من غزة.

وأكد القيادي في حركة فتح على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع القضاء على حركة حماس، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول فرض رؤيتها على الشعب الفلسطيني وتتصرف وكأنها حسمت المعركة في الميدان.