قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة

بي بي سي



نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجموعة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وقرى مختلفة من الضفة الغربية المحتلة استمرت من مساء أمس الجمعة حتى فجر اليوم السبت.

واقتحمت القوات مخيم جنين الليلة الماضية، وسط اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين واطلاق قنابل ضوئية في سماء المخيم.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية قامت بقطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة، ولم يسجل وقوع إصابات خلال المداهمة.

كما شنت حملة اعتقالات في مخيم قلنديا، ومخيم عقبة جبر، ومخيم الدهيشة وبلدة بيتا.

وبحسب مؤسسات الأسرى، اعتقلت القوات الاسرائيلية عدداً من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة خلال عملياتها.

واقتحمت القوات الإسرائيلية عدة بلدات في الضفة الغربية فجراً، منها: بيتا وقريوت جنوب نابلس، حيث تمت مداهمة عدد من المنازل. كما اقتحمت مدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان فيها.

هذا ودارت مواجهات بين عدد من الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وفقا لمصادر محلية فلسطينية.

وتضمنت الاقتحامات الإسرائيلية أيضا مدينة الخليل وبلدة يطا جنوبي الخليل ومخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم حيث داهمت عددا من المنازل.