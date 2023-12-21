ماكرون: نعمل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة في غزة

مصراوي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يمكن نسيان الكارثة الإنسانية في غزة، وتعمل فرنسا، من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة.

وتابع الرئيس الفرنسي: "المستوطنون المتطرفون يهددون السلم في الضفة الغربية ويجب إيقافهم، ونحن نعمل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة في غزة".

وأشار الرئيس الفرنسي: "نعمل من أجل ضمان عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة خاصة في لبنان، كما أنّ الحوثيين يسيطرون على البحر الأحمر ويهددون الملاحة ويجب وقف ذلك".

ومن جانبه، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل القتال حتى نحقق أهدافهم.

وتابع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي الخميس: "سنواصل القتال في عمق غزة ولا نية لدينا لوقف الحرب، كما أنّ مصير قادة حماس الذين يرفضون إطلاق سراح المسنين والنساء والأطفال هو الموت".

وأشار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس: "لا توجد نية لوقف الحرب وستستمر لأي وقت تتطلبه، وسنواصل الحرب حتى نزيل التهديدات القادمة إلينا من غزة".