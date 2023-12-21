إعلام عبري: جيش الاحتلال يسحب لواء جولاني من غزة بعد تكبده عدد كبير من القتلى

مصراوي

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سحب لواء جولاني من غزة، جراء تكبده عددا كبيرا من القتلى بين صفوفه.

ومن جانب آخر أعلنت القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر سياسية: "من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل جديدة، ومصممون على بذل كل جهد لنجاح مفاوضات إطلاق الأسرى مع علمنا بأنها ستكون صعبة".

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو لـ3 أسرى إسرائيليين لديها، بعنوان "ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم"، الفيديو الذي يتحدث عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية على أيد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الفيديو قالت كتائب القسام أنه رغم حرص المقاومة على الحفاظ على حياة الأسرى، لكن لا زال نتنياهو يصر على قتلهم، ونشرت الكتائب أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة وهم كلا من "إيليا توليدانو، نك بيزر، رون شيرمان".

#عاجل القسام فيديو جديد

- رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم

لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم

- למרות היזהרותנו לשמור על חייהם

נתניהו מתעקש לחסל אותם pic.twitter.com/TiW1hAdNVp — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 21, 2023



أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا عدد من جنود الاحتلال في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، وتم قنص جنديين.

وفي بيان صدر عنها اليوم الخميس، قالت كتائب القسام: " تمكن مجاهدونا من استهداف عدد من جنود الاحتلال على آلية عسكرية في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، بقذيفة مضادة للأفراد بالتزامن مع استهدافها بقذيفة تاندوم وسقوطهم بين قتيل وجريح".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق، أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي فوق دبابة صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ومن ثم استهدافها بقذيفة "تاندوم" .

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الصفقة التي طرحها الاحتلال الإسرائيلي على حماس تتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة، مقابل إطلاق سراح أسرى بارزين.

وتابعت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين: "تتضمن الصفقة انسحابا جزئيا من بعض المناطق مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر، وإن تمت صفقة خلال الانتقال للمرحلة التالية فقد يتم تغيير ترتيبات عسكرية بغزة".

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: "لا مشكلة لدينا بربط حماس التغيير العسكري بالصفقة و اعتباره إنجازا".