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BBC

الاحتلال يزعم قتل 4 من قادة "لواء غزة" التابع لحماس

04:22 م الخميس 21 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته قتلت 4 قادة في "لواء غزة" التابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفق ما أوردته "العربية" في نبأ عاجل.

فيما يقول التلفزيون الفلسطيني إن قوة خاصة تابعة لجش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

بينما طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، بحل مجلس الحرب الإسرائيلي بشكل فوري وإعادة سلطة اتخاذ القرارات إلى الحكومة الموسعة.

وأوضح الوزير المتطرف، والملقب بـ "وزير الحرائق"، للأصوات المطالبة بالهدنات وإيقاف الحرب قبل هزيمة حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن حزب الصهيونية الدينية ليس في صفه، حسب وصف صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

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