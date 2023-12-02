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BBC

الدفاع المدني بغزة: لا يمكن لطواقمنا العمل في هذه الظروف التي يتعرضون فيها للقتل

05:43 م السبت 02 ديسمبر 2023

اثار القصف الإسرائيلي على غزة

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مصراوي

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إنه لا يمكن لطواقمنا العمل في ظل هذه الظروف التي يتعرضون فيها للقتل.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على العديد من المناطق المتفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة التي تم الاتفاق عليها.

وتلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نائبة الرئيس الأمريكي بحثا فيه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي عن شكرها لدور وجهود دولة قطر في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لنائبة الرئيس الأمريكي، على أن الدوحة ستواصل مساعي وساطتها مع كافة الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة.

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