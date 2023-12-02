شهداء وجرحى في غارات استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان بشمال غزة

مصراوي

نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حزاما ناريا عنيف في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مراسلها أنباء تفيد بوقوع شهداء وجرحى إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط المستشفى.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن الاحتلال قصف مربعا سكنيا في حي الشجاعية كان يضم 50 منزلا سكنيا.

وتابع بصل في تصريحات تلفزيونية لقناة الجزيرة: "هناك أكثر من 300 شهيد في قصف الاحتلال مربعا سكنيا في حي الشجاعية، كما أن فرقنا انتشلت حتى الآن 60 جثة إثر قصف الاحتلال مربعا سكنيا في حي الشجاعية"

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: "المربع السكني الذي قصفه الاحتلال في حي الشجاعية كان يضم 1000 شخص على الأقل".

وقال مراسل قناة الجزيرة، إن أكثر من 100 شهيد سقطوا في قصف طائرات الاحتلال، منزلًا يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إنه لم يصل أي لتر من السولار إلى مستشفيات شمال قطاع غزة.

وتابع مدير عام الصحة بغزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي بعد الهدنة أصبح أكثر وحشية ودمارًا.