القسام تعلن مقتل وإصابة أفراد قوة إسرائيلية في الشيخ رضوان

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، اشتباك مقاتليها مع قوة إسرائيلية مكونة من 12 جنديًا، أثناء عودتهم من خطوط القتال في الشيخ رضوان.

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة باستخدام الرشاشات، ثم استهدفوا القوة الإسرائيلية التي جاءت لإرسال الدعم لهم من خلال استخدام قذيفة مضادة للأفراد أوقعتهم جميعًا بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام، استهدافها لآلية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" وجرافة إسرائيلية، مع تأكيد الكتائب لمقتل سائق الجرافة.

كما استهدفت القسام، تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقذائف الهاون.