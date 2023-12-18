الخارجية الأمريكية: نتوقع من إسرائيل التحقيق لمحاسبة المسؤول عن استهداف الصحفيين بغزة

مصراوي

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "ما تحقق من تقدم على صعيد المساعدات الإنسانية لغزة في مطلع الأسبوع مهم لكنه ليس كافيا".

وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "لدينا أدلة على استخدام حماس المدنيين كدروع بشرية كما تأكدنا من استخدامها لمستشفى الشفاء كمركز قيادة".

ولفت إلى أن إسرائيل تنفذ عمليات ذات أهداف مشروعة وحماس هي التي بدأت الصراع، وحماس يمكنها إنهاء العمليات بالاستسلام وتسليم المتسببين في أحداث 7 أكتوبر، يمكن ليحيى السنوار الخروج من نفقه وتسليم سلاحه.

وأكد أن واشنطن لم ترَ أي دليل على تعمد إسرائيل استهداف الصحفيين، نتوقع من الجيش الإسرائيلي اتخاذ الإجراءات المناسبة والتحقيق لمحاسبة المسؤول عن استهداف الصحفيين.

وردًا على ترك مصور قناة الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة ينزف حتى الموت قال ميلر: الصورة ليست كاملة بشأن ما حدث لكننا نشدد على التزام إسرائيل بالقانون الدولي، رأينا وفاة سامر أبو دقة وغيره من الصحفيين ونحن نقدر تضحياتهم ونتعاطف مع أسرهم.