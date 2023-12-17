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BBC

بطول 4 كيلومترات.. الاحتلال يزعم العثور على نفق بشمال غزة

07:03 م الأحد 17 ديسمبر 2023

الاحتلال يزعم العثور على نفق أرشيفية

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثوره على "أكبر نفق" يتم اكتشافه في غزة حتى الآن يعود لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وادّعى أن النفق يبعد 400 متر فقط من معبر "إيريز" بين غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في تصريحات صحفية قرب معبر إيريز: "إن طول النفق يبلغ حوالي 4 كيلومترات، وهي مسافة كافية لربط المنطقة الحدودية مع شمال مدينة غزة، والتي كانت مركزاً لحكم حماس قبل أن تتحول الآن إلى منطقة قتال مدمرة" وفق تعبيره.

وأشار هاجاري إلى أن النفق الأكبر الذي اكتشفه الاحتلال في غزة، يستهدف معبر إيريز الحدودي، دون أن يذكر تفاصيل بشأن إذا ما كانت حماس قد استخدمت النفق بالفعل في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وزعم هاجاري أن حماس استثمرت ملايين الدولارات في بناء النفق الذي استغرق بناؤه عدة سنوات، حيث يمكن للسيارات العبور خلاله.

فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تصريحات عن عن متحدث عسكري إسرائيلي يقول فيها إنه لا يستغرب أن تكون هذه استراتيجية حماس لكن المفاجئ نجاحها وحجم النفق كان صادما حقا.

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