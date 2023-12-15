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BBC

المقاومة الفلسطينية: مجاهدونا اشتبكوا مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر وسط غزة

01:49 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

الاشتباكات

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجاهدي القسام تمكنوا من الاشتباك مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها اليوم الجمعة، إن مقاتليها استهدفوا بقذيفة TBG مبنى في جحر الديك تحصن فيه جنود صهاينة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وتابعت القسام، أن المجاهدين تمكنوا من الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

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