يعرض صورهم شبه عرايا.. جيش الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالقرب من مستشفى في غزة

غزة - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن اعتقال عشرات من المسلحين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات مصورة لمسلحين فلسطينيين شبه عرايا في المستشفى رافعين أيديهم ويحملون أسلحتهم فوق رؤوسهم، ثم ألقوا بهم وعتادهم على الأرض.

ووفقًا لبيان لجيش الاحتلال فإن القوات الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية شين بيت، رصدت مبنى يستخدمه مسلحو حماس بالقرب من المستشفى.

وخلال العملية عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على أسلحة واشتبك مع عدد من المسلحين في المنطقة وقتل بعضهم، وفقا لما ذكره بيان جيش الاحتلال.

واستطرد جيش الاحتلال قائلا في بيانه إن ما يقرب من 70 شخصًا استسلموا وتم تسليمهم إلى وحدة للخدمة السرية تابعة للجيش والسلطات الأمنية الإسرائيلية عقب القبض عليهم.

وكانت الصور التي وزعها جيش الاحتلال مشابهة لتلك التي نشرها الأسبوع الماضي، التي تسببت في موجة من الغضب، حيث أظهرت الفلسطينيين أثناء اعتقالهم بملابسهم الداخلية في قطاع غزة.