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BBC

وزير الخارجية الإسرائيلي: وقف إطلاق النار هدية لحماس

05:26 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين

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(مصراوي)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن إسرائيل ستواصل حربها ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بوجود دعم دولي أو بدونه.

وقال كوهين، إن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي يمثل هدية لحركة حماس من أجل السماح لها بتهديد إسرائيل مرة أخرى.

ودعا كوهين، المجتمع الدولي للتحرك بحزم لحماية خطوط الملاحة العالمية.

وتأتي دعوات كوهين الحوثيون لحماية الملاحة الدولية، مع تنفيذ الحوثيين عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية التي كانت ستصل إسرائيل في الـ4 من يناير المقبل، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

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