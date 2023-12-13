بعد مقتل 10 عسكريين.. وزير إسرائيلي: نعيش وقتًا عصيب

(مصراوي)

علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، على نبأ مقتل 10 عسكريين إسرائيليين صباح اليوم في قطاع غزة.

وقال سموتريتش، إن إسرائيل استيقظت على صباح عصيب مع تلقي نبأ مقتل العسكريين الـ10، مؤكدًا على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى يحقق الجيش الإسرائيلي النصر.

ووصف سموتريتش، المقاومة الفلسطينية بـ "الوحشيين"، قائلًا إن الجيش الإسرائيلي يواجه خصمًا وحشيا "يسرق" جنودهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 من جنوده خلال استهدافات مختلفة لكتائب القسام، بينهم ضباط وجنود خلال المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي لم تذكر اسمهم، أن المعارك في منطقة الشجاعية بقطاع غزة دامية للغاية، حيث أضافت المصادر "أنه من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بغارات جوية".

وأشار بيان جيش الاحتلال، إلى أن من بين العسكريين الـ10 الذين قتلوا، يوجد 8 استهدفتهم كتائب القسام جراء كمين نصبته في منطقة الشجاعية في قطاع غزة، مضيفًا أن من بين العسكريين قائد فرقة في لواء جولاني.