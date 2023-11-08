إعلان

BBC

منسق الأمم المتحدة للسلام: ما يحدث في غزة كارثة ويجب الحفاظ على أرواح المدنيين

11:56 ص الأربعاء 08 نوفمبر 2023

مشاهد الدمار داخل قطاع غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام، إن ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية ويجب الحفاظ على أرواح المدنيين.

وأضاف المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة، أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف الصراع والعودة لمسار المفاوضات لإنهاء النزاع، موضحا أن هناك مخاطر كبيرة من اتساع نطاق الصراع.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عدد من المناطق في قطاع غزة، مما أدلى إلى سقوط شهداء وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية.

قطاع غزة الأمم المتحدة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيربي: فتح معبر رفح لإدخال المساعدات وخروج الأمريكيين هو أولوية لنا
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market