منسق الأمم المتحدة للسلام: ما يحدث في غزة كارثة ويجب الحفاظ على أرواح المدنيين

مصراوي

قال المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام، إن ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية ويجب الحفاظ على أرواح المدنيين.

وأضاف المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة، أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف الصراع والعودة لمسار المفاوضات لإنهاء النزاع، موضحا أن هناك مخاطر كبيرة من اتساع نطاق الصراع.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عدد من المناطق في قطاع غزة، مما أدلى إلى سقوط شهداء وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية.