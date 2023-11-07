وزير دفاع الاحتلال: لن ندير قطاع غزة بعد الحرب ولا حماس

مصراوي

قال يوآف جالانت وزير دفاع إسرائيل: نحارب داخل المناطق السكنية في غزة، زعيم حماس في غزة يحيى السنوار معزول في مخبئه.

وتابع وزير دفاع إسرائيل خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: لن نوقف القتال قبل هزيمة حماس وعودة الأسرى.

وأكد جالانت، "لن دير قطاع غزة بعد الحرب ولا حماس، سنحارب من أجل تحقيق هدفنا بالقضاء على حماس وإعادة المخطوفين وتغيير الوضع في غزة"

ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش "حقق تقدما من الشمال والجنوب إلى قلب مدينة غزة ويحارب داخل المناطق السكنية"

وأشار إلى أنه لا يوجد نية لدينا في خوض حرب مع حزب الله، موضحًا أن نحو 70 عنصرا من حزب الله قتلوا حتى الآن.