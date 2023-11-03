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BBC

ماكرون: مكافحة الإرهاب لا تعني مهاجمة السكان المدنيين من دون تمييز

07:07 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

مهاجمة السكان المدنيين في غزة

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مصراوي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مكافحة الإرهاب لا تعني مهاجمة السكان المدنيين من دون تمييز"

وأعلن الرئيس الفرنسي تنظيم "مؤتمر إنساني من أجل غزة" في 9 نوفمبر المقبل في باريس.

وارتفع عدد شهداء قصف بوابة مركز الشفاء الطبي، إلى نحو 15 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي".

وتابع مدير عام المستشفيات، اليوم الجمعة، "سقط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف بوابة مجمع الشفاء".

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.

وأعلن مراسل قناة الجزيرة، سقوط 6 شهداء حتى الآن في قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهاجمة السكان المدنيين مؤتمر إنساني من أجل غزة طوفان الأقصى

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