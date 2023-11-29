سنسترد المستوطنات ونزيدها.. نتنياهو يعلن عن مستوطنة جديدة باسم أحد قادته المقتولين في 7 أكتوبر

مصراوي

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضع حجر الأساس لمستوطنة "عوفر".

وقال بنيامين نتنياهو على صفحته بــ"إكس": " وضع حجر الأساس في قطاع غزة لمستوطنة "عوفر" التي تحمل اسم الرئيس السابق لمجلس باب النقب، أوفير ليبشتاين، والذي قتل في هجوم السابع من أكتوبر.

وتابع نتنياهو: "عوفير كان زعيما، ورجل أرض إسرائيل رجل بناء، رجل استيطان. هنا سيكبر الأطفال والفتيات الذين سيتعلمون عن مساهمته وبطولاته وتضحياته. سنعيد المستوطنات ونوسع المستوطنات ونضيف المزيد من المستوطنات. سوف ينمو القمح مرة أخرى".

وفي السابع من أكتوبر الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية عن مقتل رئيس المجلس الإقليمي شعار هنيغف، أوفير ليبشتاين، في تبادل لإطلاق النار مع مقاومين من كتائب عز الدين القسام، أثناء الهجوم على مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر.