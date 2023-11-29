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BBC

نيويورك تايمز: المخابرات الأمريكية أطلعت بايدن على مخاطر نشوب حرب أوسع مع إيران

10:13 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

بايدن

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مصراوي

قال صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض يتخوفون من أن يؤدي سوء التقدير بين واشنطن وطهران إلى صراع إقليمي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، تصريحات تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن تريد ابتعاد إسرائيل عن المناوشات في حدودها الشمالية مع لبنان.

وأكدت "نيويورك تايمز" أنه منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، أطلع مسؤولون في المخابرات الأمريكية الرئيس بايدن على مخاطر نشوب حرب أوسع مع إيران.

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