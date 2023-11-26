إعلام عبري: جيش الاحتلال تسلّم الأسرى الإسرائيليين المُفرج عنهم اليوم

مصراوي

أعلنت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، أن الأسرى المفرج عنهم من غزة اليوم تسلمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي طريقهم لمعبر قريب من كيبوتس بئيري بالشمال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء اليوم الأحد، إن 14 إسرائيليا و3 أجانب من الأسرى لدى حماس نُقلوا إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأكد هاجاري لأن الدفعة الثالثة من الأسرى تشمل إطلاق سراح 14 إسرائيليا و3 أجانب

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أعلنت، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي للصليب الأحمر الدولي ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.