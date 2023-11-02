واشنطن والرياض يبحثان سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة

واشنطن - (د ب أ)

بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، خلال لقائه في مقر وزارة الخارجية بواشنطن، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "التنسيق المشترك الرامي لتهدئة الأوضاع في المنطقة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الدفاع السعودي استعرض خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي "العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها، وبحث الجهود والتنسيق المشترك الرامي لتهدئة الأوضاع في المنطقة".

كما ناقش الجانبان "أوجه التعاون بين بلديهما الصديقين، بما يُسهم في تحقيق رؤيتهما لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".