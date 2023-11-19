جيش الاحتلال الإسرائيلي: اختطاف ميليشيا الحوثي لسفينة شحن "حادث خطير عالميًا"

وكالات

اعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد أن اختطاف سفينة الشحن من قبل ‎الحوثيين بالقرب من ‎اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميًا.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن السفينة المختطفة غادرت ‎تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين وليست إسرائيلية.

من جانبه، نقل موقع "والا" العبري، عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن الحوثيون هاجموا سفينة شحن مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية ولا يوجد بها أي إسرائيلي.

وأكد مصدر إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية وعالمية، اليوم الأحد أن جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية هاجمت سفينة مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها.

وفتحت إسرائيل تحقيقًا تحقق في تستيلاء ‎الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

وأفادت فضائية "العربية" في نبأ لها اليوم الأحد، بأن جماعة الحوثي اختطفت سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" على وعلى متنها 22 شخصًا، كانت تبحر قرب سواحل الخليج.

وفي وقت سابق اليوم، هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، باستهداف السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، في بيان، "تعلن القوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

وكانت جماعة الحوثي أكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.

وسبق وأن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مع إسقاط مسيرة أمريكية في البحر الأحمر.