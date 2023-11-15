الأمم المتحدة: الوقود الذي دخل غزة كمية ضئيلة مقارنة بالاحتياجات الأساسية

غزة - (بي بي سي)

منذ أن فرضت إسرائيل حصارًا على قطاع غزة في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي، لم يُسمح بدخول الوقود، على الرغم من دخول عدد محدود من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية عن طريق مصر.

بيد أن الأسبوع الجاري شهد نفاد مخزون الأمم المتحدة من الوقود في غزة، وكانت المنظمة الدولية قد حذرت في وقت سابق من أن شاحنات المساعدات التابعة لها لم تعد قادرة على توزيع الإمدادات في القطاع.

وتقول الأمم المتحدة إن كمية الوقود التي تسلمتها اليوم، 25 ألف لتر، لا تمثل سوى كمية ضئيلة مقارنة بالكمية المطلوبة للعمليات الإنسانية.

وتضيف أن دخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي لا يزال محظورا.

وقالت الأمم المتحدة إن شركات الاتصالات أعلنت أنه من المتوقع توقف خدمات الهواتف والإنترنت خلال يوم واحد بسبب نقص الوقود.