الاحتلال يواصل اعتقال 53 صحفيًا فلسطينيًا
01:03 م الجمعة 03 مايو 2024
مصراوي
أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 53 صحفيا فلسطينيا، منهم 43 اعتقلتهم بعد 7 أكتوبر الماضي، 4 منهم من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري.
وأكد -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة- أن الاحتلال نفذ جرائم مروعة بحق الصحفيين الفلسطينيين في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة.
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