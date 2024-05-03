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BBC

الاحتلال يواصل اعتقال 53 صحفيًا فلسطينيًا

01:03 م الجمعة 03 مايو 2024

نادي الأسير الفلسطيني

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أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 53 صحفيا فلسطينيا، منهم 43 اعتقلتهم بعد 7 أكتوبر الماضي، 4 منهم من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري.

وأكد -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة- أن الاحتلال نفذ جرائم مروعة بحق الصحفيين الفلسطينيين في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة.

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