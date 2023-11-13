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BBC

الخارجية الأمريكية: لسنا مع تهجير سكان غزة لكننا مستعدون لكل السيناريوهات

09:14 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

نزوح سكان غزة

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مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا ينبغي تهجير الفلسطينيين خارج غزة، لكننا نستعد لكافة السيناريوهات

وتابعت الخارجية الأمريكية: "على إسرائيل اتخاذ الكثير من الخطوات للحد من استهداف المدنيين بغزة، إسرائيل تسعى للحد من الضحايا المدنيين وعليها اتخاذ خطوات إضافية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: " بشكل عام لدينا معلومات أن حماس تستخدم مستشفيات لكن ليس لدينا معلومات محددة"

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إن كانت حماس في حاجة إلى الوقود فعليها أن تقبل بما توفره إسرائيل من وقود".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "رؤيتنا لمستقبل غزة لا لاحتلالها ولا لتهجير سكانها ولا لحكم حماس مجددا، وعلى إسرائيل اتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليل عدد القتلى المدنيين".

وأكدت الخارجية الأمريكية: "تعليقات نتنياهو الأخيرة بشأن إمكانية البقاء في غزة تختلف عن رؤيتنا".

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