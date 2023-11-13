الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من المتظاهرين أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو

مصراوي

اعتقلت الشرطة الأمريكية عددا من المتظاهرين أمام مقر القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو.

وفي سياق متصل جسد نشطاء في مدينة هلسنبوري السويدية بمشهد تمثيلي، اليوم الأحد، المعاناة التي تعيشها الأسر الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن 11180 شهيدا.

واستخدم المشاركون في الوقفة التضامنية بعض الدُمى التي لفّوها بالأكفان في إشارة إلى الشهداء من الأطفال الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 4609 طفل وفق آخر إحصائية تم إعلانها أمس الأحد، احتجاجا وتنديدا بالصمت العالمي في ظل ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين.

وكان مئات الناشطين في النرويج، الثلاثاء الماضي، عبّروا عن اعتراضهم على عمليات "التطهير العرقي" التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني خلال الحرب الدائرة في غزة.

واستلقى الناشطون على الأرض في محطة القطارات المركزية في العاصمة النرويجية أوسلو، مرتدين "الأكفان الملطخة" بالدماء، تنديداً بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال وسط صمت عالمي.