كانوا برحلة مدرسية.. سقوط حافلة تقل عشرات الأطفال في نهر بسوريا

وكالات

لقي نحو 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب وفقد آخرون، جراء سقوط حافلة بها أطفال خلال رحلة مدرسية في نهر العاصي قرب بلدة دركوش في ريف إدلب الغربي شمال غربي سوريا، اليوم الخميس.

وأدى الحادث إلى مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال، بينما أصيب 20 أغلبهم من الأطفال، في حصيلة غير نهائية، بحسب ما أفاد به الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

لحظات صعبة من انتشال غرقى وإسعاف مصابين بينهم أطفال من فاجعة تدهور الحافلة التي كانت تقل طلاب رحلة مدرسية وسقطت بمياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة غربي إدلب، اليوم الخميس 6 حزيران.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/XW2wB1Sq1k — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 6, 2024

وقال مدير الدفاع المدني رائد الصالح على منصة "إكس" تويتر سابقًا: "فرقنا لا تزال تواصل عمليات البحث في مياه نهر العاصي عن مفقودين".

يشار إلى أن الحافلة كانت تقل عشرات الأطفال الذين يدرسون في معهد لتحفيظ القرآن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية.

ولم يتضح على الفور سبب خروج الحافلة عن مسارها، بينما أظهرت صور من مكان الحادث صخور شديدة الانحدار تطل على مجرى النهر.

وتعد هذه أحدث مأساة تشهدها المنطقة التي تضررت بشدة من جراء الحرب المستمرة في سوريا، و بالزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب شمالي البلاد وتركيا العام الماضي.