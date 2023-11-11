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BBC

جيش الاحتلال: نواصل هجومنا على حزب الله في لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

08:39 م السبت 11 نوفمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بعد رصد سقوط قذيفتين في الجولان قصفنا مصدر إطلاق النار داخل الأراضي السورية.

وأضاف المتحدث، أن قواتنا تعمق عملياتها في شمال مخيم الشاطئ، موضحا أن حماس فقدت سيطرتها على شمال قطاع غزة والفلسطينيون يتوجهون إلى الجنوب.

وتابع متحدث جيش الاحتلال: "نحن لا نطوق مستشفى الشفاء والجهة الشرقية مفتوحة ونقاتل مخربي حماس في المنطقة"، مضيفا أننا لا نهاجم مستشفى الشفاء وسنواصل السماح للمرضى والموجودين فيه بالمغادرة جنوبا.

وأكمل المتحدث العسكري الإسرائيلي: "نواصل هجومنا على أهداف لحزب الله في لبنان ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل"، موضحا أننا نواصل تعقب الحوثيين في اليمن الذين يتلقون الدعم من إيران.

وأعلن المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر هو 361، موضحا أن هناك مجهود استخباراتي لمعرفة أماكن وجود الأسرى ومن يحتجزونهم.

الاحتلال الإسرائيلي حماس غزة طوفان الأقصى

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