ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 560 شخص في غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى أكثر من 560 شخصا جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء أكثر من 65 شخصًا إضافيًا في عداد الشهداء، مما يرفع إجمالي عدد الشهداء إلى 560 شخصا، بينما أصيب أكثر من 2900 شخص بجروح.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، صرح بأن إسرائيل "تصعد من عدوانها وحربها على غزة بشن مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة".

وذكر البزم أن "جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وخلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال".

وأطلقت حركة حماس هجوما غير مسبوق ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.