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استشهاد صحفيين وتدمير مؤسسات إعلامية بغزة.. "الصحفيين العرب" يدين العدوان الصهيوني

03:58 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

الاتحاد العام للصحفيين العرب

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كتب- إسلام لطفي:

أصدر الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة الكاتب الصحفي مؤيد اللامي، بيانًا بشأن الأحداث الجارية في فلسطين، نص على أنه يحيي جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي وشجاعتهم وتضحياتهم من أجل تحرير فلسطين.

وطالب الاتحاد العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة فى احتلال الصهاينة لفلسطين، معتبرًا أن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذى يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وبحسب بيان، قدَّم خالص العزاء وصادق المواساة في شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم.

وذكر: نتج عن العدوان الإسرائيلي بجانب الشهداء من الشعب الفلسطيني شهداء من الصحافة الفلسطينية ومنهم محمد الصالحي مصور وكالة "السلطة الرابعة" وإبراهيم لافي مصور وكالة "عين ميديا" يوم السبت الماضي خلال تغطيتهم للأحداث شرقي القطاع وتدمير بعض المؤسسات الإعلامية ومنها مقر صحيفة "الأيام" و"مؤسسة فضل شناعة" و"وكالة شهاب" و"وإذاعة غزة" داخل برج فلسطين.

وتضامن الاتحاد العام للصحفيين العرب مع الشعب الفلسطيني البطل والصحفيين الفلسطينيين، مطالبًا جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية بضرورة ملاحقة مرتكبي جميع هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وإدانة هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني .

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