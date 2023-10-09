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ألمانيا تعلق مساعدات للأراضي الفلسطينية بعد عملية "طوفان الأقصى"

02:22 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى

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برلين - (بي بي سي)

أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين أنها علّقت مؤقتًا مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية في إطار مراجعة شاملة لمساعداتها المالية بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل.

وقالت ناطقة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المساعدات "تتم مراجعتها، وهذا يعني تعليقها مؤقتًا". وتبلغ هذه المساعدات 125 مليون يورو (131 مليون دولار) لهذا العام والعام المقبل.

وتشمل المشاريع الممولة خصوصًا "منشأة لتحلية المياه والتدريب المهني وإتاحة فرص عمل للشباب والأمن الغذائي".

في المقابل، لم تعلّق المساعدات الإنسانية الآتية من موازنة وزارة الخارجية لأن هذه المساعدة "تستخدم لإنقاذ أرواح". وتبلغ قيمة هذه المساعدات الإنسانية لهذا العام 73 مليون يورو.

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