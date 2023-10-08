نتنياهو: دخلنا في حرب طويلة وصعبة

تل أبيب - (ا ف ب)

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين الأحد من "أننا دخلنا في حرب طويلة وصعبة"، وذلك بعدما خلّف القتال مع حركة حماس مئات القتلى من الجانبين، غداة هجوم مباغت كبير شنّته الحركة من غزة.

وقال نتنياهو في بيان صدر فجر الأحد بشأن هجوم حماس: "المرحلة الأولى على وشك الانتهاء. من خلال القضاء على الغالبية العظمى من قوات العدو التي تسلّلت إلى أراضينا".

بدورها، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الأحد عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال إلى 350 قتيلاً و1800 مصاب.

تتواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي، بين فصائل فلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة، حسبما ذكرت "فرانس برس".