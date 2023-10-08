إعلان

BBC

فلسطين تدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية

01:02 م الأحد 08 أكتوبر 2023

الجامعة العربية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أنه تقدم بمذكرة إلى الجامعة العربية، بهدف عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن العكلوك، قوله إن الهدف من الاجتماع بحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتابع، أن طلب عقد الاجتماع يأتي في ظل "العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين على مدار الأيام الماضية".

سوق مصراوى

الجامعة العربية فلسطين مندوب فلسطين السفير مهند العكلوك وزراء الخارجية العرب طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوات الاحتلال تطارد سيارة للمقاومة بعد اتجاهها لوسط البلاد
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

طوفان الأقصى.. ماذا يحدث في فلسطين؟ (تغطية خاصة)