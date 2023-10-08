فلسطين تدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية

وكالات

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أنه تقدم بمذكرة إلى الجامعة العربية، بهدف عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن العكلوك، قوله إن الهدف من الاجتماع بحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتابع، أن طلب عقد الاجتماع يأتي في ظل "العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين على مدار الأيام الماضية".