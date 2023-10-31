دوي انفجارات في قاعدتين أمريكيتين بسوريا

مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام سورية أنباء تفيد بسماع دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بمنطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وأشارت أيضا إلى سماع أصوات انفجارات بالقاعدة الأمريكية في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، "تعرضت قواتنا لـ 27 هجومًا في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الحالي"، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لكنهم لن يتجهوا إلى إسرائيل.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية جنودنا في الشرق الأوسط ضد أي هجمات، مشيرًا إلى أن الحوثيون أطلقوا صاروخا بالستيا متوسط المدى لكن الجيش الإسرائيلي اعترضه.