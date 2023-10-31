التطورات الميدانية في غزّة.. الاحتلال يزعم استهداف معاقل حماس شمالي القطاع

تل أبيب - (بي بي سي)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته استهدفت "معاقل حماس" في شمال قطاع غزة في الساعات الأخيرة الماضية، وفق قوله.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطعًا مصورًا يظهر قواته على الأرض داخل القطاع، وقال إن قواته عشرات من عناصر حماس ودمرت خلايا ومواقع للمراقبة وإطلاق صواريخ، وصادرت أسلحة متنوعة.

وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن معارك "شرسة" في "عمق قطاع غزة".

وكذلك تحدثت قنوات تابعة لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي على تليجرام، عن قتال عنيف في غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام عن قتل جنود إسرائيليين وتدمير آليات توغّلت داخل القطاع.