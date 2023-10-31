وزارة الداخلية في غزة: الاحتلال يعمل على فصل شمال قطاع غزة عن الجنوب

(وكالات)

صرحت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على فصل شمال القطاع عن جنوبه في توغله البري المستمر منذ أيام.

وذكر الناطق باسم الوزارة إياد البزم للصحفيين في غزة، أن قوات الجيش دخلت من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها متواجدة في منطقة الكرامة.

وأوضح البزم أن آليات الجيش الإسرائيلي "متواجدة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه".

ولفت البزم إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل عدوانه الهمجي على قطاع غزة لليوم الـ 25 على التوالي، في ظل حصار مطبق يمنع فيه الوقود والكهرباء والماء والغذاء عن سكان القطاع".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تخوض معارك ضارية مع مسلحين فلسطينيين "في عمق قطاع غزة"، مشيرا إلى أنها "هاجمت موقعاً عسكرياً لحركة حماس في شمال القطاع واستهدف العشرات منهم، بينهم مطلقو قذائف مضادة للدروع".

وفي هذه الأثناء واصلت طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى.

واستهدفت غارات الاحتلال اليوم مخيم جباليا عدة مرات في مجزرة أودت بحياة العشرات إضافة إلى إصابات عديدة، كما استهدف مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن إجمالي عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 8525 شخص إثر غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على قطاع غزة التي يستهدف فيها الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن من بين إجمالي الشهداء 3542 طفلا و2187 امرأة.