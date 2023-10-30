البنتاجون: نزود إسرائيل بما تحتاجه ونعمل في الوقت ذاته على منع توسع الصراع

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين، إن البنتاجون يرسل إلى قواته في الشرق الأوسط دفاعات جوية مضادة للمسيرات والصواريخ لنشرها بناء على المتطلبات وبيئة التهديد.

وأكد أن البنتاجون يزود إسرائيل بما تحتاجه لمواصلة معركتها ضد حماس ويعمل في الوقت ذاته على منع انتشار الصراع، مشيرا إلى أن إيران تزود وكلائها بالمسيرات والأسلحة لمهاجمة القوات الأمريكية، لكن واشنطن تعمل على ردع عدوانها.

سبق وأن أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، حاملتي طائرات مع أساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، إلى جانب إيفاد عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات "دلتا" الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت".

كما نقلت فضائية "سي إن إن" عن مصادر أمريكية أمس الأحد، قولهم إن الولايات المتحدة قررت إرسال قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، بدأت بالتحرك في اتجاه شرق البحر المتوسط.